Средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью

Средства ПВО РФ перехватили реактивных снарядов на Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские войска пытались атаковать город при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

15 февраля стало известно об обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). На данный момент сообщается о десяти пострадавших.

СМИ сообщают, что торговый центр получил сильные повреждения в результате ракетной атаки по Белгороду.

Кроме того, Shot сообщает, что один из обломков ракеты упал на стадионе, в результате этого пострадал мужчина около 45 лет, на месте работают сотрудники скорой помощи.

Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена воздушная тревога.