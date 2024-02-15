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Во Львове сообщили о мощных взрывах

Во Львове за несколько минут прогремела серия взрывов

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Во Львове за несколько минут поступил ряд сообщений о взрывах. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Глава Львовской области Максим Козицкий призвал жителей регионального центра не фотографировать и не снимать места прилетов. Он отметил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого сообщения о мощных взрывах поступили в Киеве и области, Днепропетровске и Запорожье, а также Хмельницкой области Украины. По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, в настоящее время на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Утром 15 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице государства произошли несколько взрывов. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил он. Как отметил глава населенного пункта, аналогичная ситуация наблюдается в Киевской области.

В ночь на 14 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Херсоне, который находится под контролем Киева. Подробные сведения о ситуации в населенном пункте и официальные комментарии от представителей властей не поступали.

Ранее на Украине вышла из строя Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС).

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