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В Киеве произошли взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе, работает система ПВО

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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, сработали средства противовоздушной обороны. Сообщение с предупреждением для жителей столицы в своем Telegram-канале опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО», — написал градоначальник.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на очевидцев, в украинской столице прозвучали как минимум два мощных взрыва.

Киевская областная администрация также опубликовала сообщение о работе ПВО, попросив местных жителей не выкладывать в сеть фото и видео, а также «соблюдать информационную тишину».

В данный момент на территории страны объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и других областях. Ночью сообщалось о взрывах под Харьковом.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Курской области.

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