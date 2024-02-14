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В Сербии заявили, что повторение бомбардировок НАТО технически невозможно

Вучич: повторение бомбардировок НАТО невозможно из-за прогресса сербской ПВО

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РИА «Новости»

Повторение бомбардировок Сербии силами НАТО, как 1999 году, теперь невозможно благодаря оснащению армии страны современными средствами ПВО. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на выставке вооружений в Нише, сообщает РИА Новости.

«Это более невозможно, это уже не то небо», — заявил Вучич, осматривая китайский зенитно-ракетный комплекс FK-3, который поставляется в Сербию с 2022 года.

Президент Сербии отметил и российские комплексы «Панцирь-С1» и «Панцирь-С1М», заявив, что они весьма успешны в борьбе с различными воздушными целями от дронов до крылатых ракет.

«У нас есть, но недостаточно», — посетовал Вучич.

Сербия заказала в России комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы еще в 2022 году, но долгое время не могла их получить.

На той же выставке был представлен недавно полученный из России комплекс РЭБ «Репеллент», создающий помехи для управляемых целей в радиусе 30 километров.

Ранее в Сербии заявили о прогрессе в производстве дронов-камикадзе.

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