В Сербии заявили, что повторение бомбардировок НАТО технически невозможно

Повторение бомбардировок Сербии силами НАТО, как 1999 году, теперь невозможно благодаря оснащению армии страны современными средствами ПВО. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на выставке вооружений в Нише, сообщает РИА Новости.

«Это более невозможно, это уже не то небо», — заявил Вучич, осматривая китайский зенитно-ракетный комплекс FK-3, который поставляется в Сербию с 2022 года.

Президент Сербии отметил и российские комплексы «Панцирь-С1» и «Панцирь-С1М», заявив, что они весьма успешны в борьбе с различными воздушными целями от дронов до крылатых ракет.

«У нас есть, но недостаточно», — посетовал Вучич.

Сербия заказала в России комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы еще в 2022 году, но долгое время не могла их получить.

На той же выставке был представлен недавно полученный из России комплекс РЭБ «Репеллент», создающий помехи для управляемых целей в радиусе 30 километров.

Ранее в Сербии заявили о прогрессе в производстве дронов-камикадзе.