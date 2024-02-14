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Колумбийские солдаты сбежали с позиций ВСУ

AP: колумбийские солдаты сбежали с позиций ВСУ, чтобы спасти свои жизни

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Veronica G. Cardenas/AP

32-летний колумбиец с позывным «Чечо» сообщил информационному агентству Associated Press, что его землякам пришлось покинуть поле боя на Украине из-за опасности, которые несут российские дроны. По словам «Чечо», их группа подверглась массированной атаке российских дронов, и им не было где спрятаться.

«Мы решили покинуть нашу позицию, чтобы спасти свои жизни», — сказал уроженец латиноамериканского государства.

Он также отметил, что ему пришлось помочь своему напарнику, которому осколком была пробита челюсть. «Я думал, что умру», — добавил колумбиец.

Украина уже два года находится в состоянии активных боевых действий, она привлекает иностранных наемников. Солдаты из Колумбии, которые в течение десятилетий боролись с наркокартелями в своей стране, решили использовать свой опыт в условиях украинского конфликта.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы уже уничтожили более 5,8 тысячи иностранных наемников, а также ликвидировали 103 военных преступника, проявивших особую жестокость на территории Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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