Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год. Об этом министр обороны Украины сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, во время беседы Сырский назвал приоритеты Вооруженных сил Украины.

«Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике», — написал Умеров.

Он также заявил, что стороны обсудили увеличение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сырский и Умеров «объехали все горячие точки фронта» и доложили о ситуации на передовой.

По словам украинского лидера, военные рассказали ему о проблемах с комплектацией подразделений, а также укреплением командных позиций и управлением.

В конце января руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной.

Ранее в США раскрыли, какое оружие Запад не планировал поставлять ВСУ.