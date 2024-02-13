Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава Минобороны Украины доложил командующему войсками НАТО в Европе о планах ВСУ

Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о планах ВСУ на 2024 год

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год. Об этом министр обороны Украины сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, во время беседы Сырский назвал приоритеты Вооруженных сил Украины.

«Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике», — написал Умеров.

Он также заявил, что стороны обсудили увеличение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сырский и Умеров «объехали все горячие точки фронта» и доложили о ситуации на передовой.

По словам украинского лидера, военные рассказали ему о проблемах с комплектацией подразделений, а также укреплением командных позиций и управлением.

В конце января руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной.

Ранее в США раскрыли, какое оружие Запад не планировал поставлять ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами