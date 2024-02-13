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Власти Днепра сообщили о пожарах в городе

Лысак: в Днепре произошли пожары на энергетическом и инфраструктурном объектах

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РИА Новости

Глава областной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что в Днепре произошли пожары на энергетическом и инфраструктурном объектах.

Отмечается, что ночью в городе произошла серия взрывов.

«Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар», — пояснил Лысак.

Он добавил, что пожар также возник на инфраструктурном объекте. Огонь удалось оперативно потушить. Прочих деталей об объектах не приводится.

До этого Telegram-канал ДТЭК сообщал, что на Украине повреждена тепловая электростанция (ТЭС). По данным украинского издания «Страна», речь идет о ТЭС в городе Днепре.

Украинское издание «Общественное» сообщало, что в украинском городе Днепр на Украине в третий раз за ночь произошли взрывы.

До этого взрывы также произошли в Херсоне.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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