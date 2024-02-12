Известный американский бизнесмен Илон Маск счел сумасшествием невозможность будущего президента Соединенных Штатов остановить поддержку Киеву без риска импичмента. Так Маск на своей странице в соцсети X прокомментировал попытки сенатора Джей Ди Вэнса заблокировать обсуждаемый в верхней палате законопроект на том основании, что он делает доступными $60 млрд помощи Украине до октября 2025 года.

«Это сумасшествие», — написал Маск.

Вэнс заявил, что формулировки законопроекта являются «часовой бомбой» под возможным президентством Дональда Трампа, который много раз говорил, что в случае своего избрания закончит боевые действия на Украине.

12 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и ЕС надеялись с помощью «русофобского монстра» в лице украинских властей ослабить Россию.

В этот же день вице-президент бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт сказала, что из-за задержки поставок с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения».

Совет Евросоюза до этого утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных финансовых активов России будут откладывать для помощи Украине.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать поддержку Владимиру Зеленскому и начать переговоры по мирному урегулированию.