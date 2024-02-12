Западные страны используют Украину как полигон для испытания биологического оружия. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишут «Известия».

«Сегодня Украина стала полигоном для всяких изуверских испытаний, которые проводят западные компании», — считает депутат.

По его словам, в Госдуме уже неоднократно поднимали вопрос о лабораториях на Украине, где разрабатывалось бактериологическое и химическое оружие. Вещества испытывают на мирных жителях, на пленных и раненых. Кроме того, как подчеркнул Водолацкий, иностранные фармацевтические компании создали на Украине полигон для испытания препаратов, которые являются ядовитыми.

Депутат обратил внимание, что президент Владимир Зеленский и его команда — это механизм, который Запад использует для уничтожения украинского народа.

В середине января стало известно, что США прикрываются поиском средств против рака, создавая биооружие.

Ранее в России призвали Совбез ООН рассмотреть применение ВСУ химоружия.