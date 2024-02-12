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Гладков рассказал об обстрелах ВСУ Белгородской области

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ Белгородской области 11 февраля

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел информацию о нанесенных Вооруженными силами Украины ударах по региону за 11 февраля. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По словам чиновника, в Белгородском районе близ поселка Майский системой противовоздушной обороны был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Никто не пострадал, но были повреждены кровля и забор у двух частных домов в поселке Разумное. Также в одном многоквартирном доме были выбиты окна и поврежден балкон.

В Валуйском городском округе по селу Вериговка ВСУ выпустили четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений не оказалось.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка. Там зафиксировали три прилета. Никто не пострадал, разрушений нет, рассказал Гладков.

Накануне Гладков сообщал, что за сутки четыре района Белгородской области попали под обстрел ВСУ. В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 11 артснарядов, также село было атаковано дронами-камикадзе. В Волоконовском районе украинские войска атаковали село Тишанку и окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе — окраину хутора Понуры.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Обстрелы Белгородской области
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