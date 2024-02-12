Армия Израиля обнаружила в городе Рафах двух заложников

В ходе операции в городе Рафах на юге сектора Газа ночью были найдены два израильских заложника, похищенные ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Освобождение произошло в результате совместной операции ЦАХАЛ, израильского управления по безопасности (ISA) и израильской полиции. Заложники Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет) были похищены из кибуца Нир-Ицхак.

Как сообщили военные, оба заложника находятся в хорошем состоянии, но все равно пока были направлены на медицинское обследование.

Накануне ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам в квартале Аш-Шабура в Рафахе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.