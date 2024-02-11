Украинский журналист оценил линию обороны ВСУ в зоне конфликта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли создать такую же мощную линию обороны, какая есть у российских войск. Об этом заявил бывший советник украинского министра обороны и главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, опубликовав соответствующее видео на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что на поле боя у украинских солдат «и близко нет» эффективных стратегических укреплений, которые были бы похожи на сооружения Вооруженных сил РФ. Подобная ситуация сильно возмутила Бутусова.

Как сказал журналист, сейчас ВСУ испытывают дефицит бетона и специальной техники. Украинским бойцам не хватает ресурсов для строительства укреплений, в связи с чем весь процесс сводится к рытью окопов самими военными.

2 февраля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранцы активно помогают солдатам ВСУ строить укрепления в Харьковской области. Речь идет об оборонительных сооружениях в районе населенных пунктов Купянск и Харьков.

По его словам, в работе принимают участие гражданские специалисты из Германии. В частности, к процессу привлекли сотрудников немецких строительных фирм и операторов специальной техники.

Ранее генералов ВСУ обвинили в нежелании сообщать властям страны плохие новости с фронта.