В Минобороны сообщили об уничтожении восьми складов ВСУ за неделю

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за неделю восемь складов с боеприпасами, предназначавшимися для ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, российскими военными за неделю были поражены две украинские пусковые установки и радиолокатор.

«За прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ», – говорится в сообщении министерства.

По их информации, указанные объекты были уничтожены с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также благодаря работе ракетных войск и артиллерийских батарей.

Также в Минобороны сообщили о нанесении с 4 по 10 февраля 31 группового удара по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и местам дислокации украинских войск.

Ранее сообщалось, что ВС России за неделю сбили МиГ-29 и Су-25 ВСУ.