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ВС России за неделю сбили МиГ-29 и Су-25 ВСУ

Минобороны: ВС России за неделю сбили МиГ-29, Су-25 и 488 беспилотников ВСУ

Российские войска за неделю сбили МиГ-29 и Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, были сбиты 34 реактивных снаряда HIMARS систем залпового огня HIMARS, «Vampire», «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотных летательных аппаратов.

10 февраля Министерство обороны РФ на брифинге рассказало, что за минувшую неделю в плен сдались 36 украинских бойцов.

В ведомстве также сообщили, что ВС России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, местам дислокации украинских войск. Удары были нанесены с помощью высокоточного оружия.

В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы РФ продолжают сохранять инициативу на всей линии фронта.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате беспилотников над Брянской областью.

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