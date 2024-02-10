В Минобороны РФ рассказали, сколько украинцев сдались в плен за неделю

Министерство обороны РФ на брифинге рассказало, что за минувшую неделю в плен сдались 36 украинских бойцов. Видео с брифингов было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.

31 января министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели первый обмен пленными по схеме «195 на 195» после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российская сторона признательна ОАЭ за содействие в возвращении 100 российских военнослужащих из украинского плена.

9 февраля жителя Саратовской области арестовали по подозрению в том, что он призывал российского военного сдаться в плен ВСУ.

Ранее Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими бойцами.