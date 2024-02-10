Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали, сколько украинцев сдались в плен за неделю

Минобороны РФ: за неделю в плен сдались 36 бойцов ВСУ

Министерство обороны РФ на брифинге рассказало, что за минувшую неделю в плен сдались 36 украинских бойцов. Видео с брифингов было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.

31 января министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели первый обмен пленными по схеме «195 на 195» после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российская сторона признательна ОАЭ за содействие в возвращении 100 российских военнослужащих из украинского плена.

9 февраля жителя Саратовской области арестовали по подозрению в том, что он призывал российского военного сдаться в плен ВСУ.

Ранее Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими бойцами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами