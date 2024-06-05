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Погранслужба Финляндии заявила об НЛО на границе с Россией

Погранохрана Финляндии утверждает, что заметила летающие объекты у границы с РФ

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Global Look Press

Погранохрана Финляндии утверждает, что заметила летающие объекты у границы с Россией. Об этом сообщает издание Yle.

«Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты у границы с Россией, но я не буду вдаваться в подробности, какие именно», — заявил заместитель командующего Пограничной службой Северной Карелии (одноименный регион Финляндии) Самули Муртонен.

По мнению финского пограничника, упомянутые объекты могут использоваться для того, чтобы вести наблюдение. Также Муртонен прокомментировал ситуацию по взаимодействию российских и финских пограничников — по словам чиновника, ситуация остается стабильной, коллеги «приветствуют друг друга» при встрече.

До этого в пригороде Петербурга задержали мужчину, который пытался попасть в Финляндию и имел при себе оружие и вещи с нацистской символикой.

Мужчину задержали в районе Светогорска, возбудили против него дело о незаконном пересечении границы и отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Карелии поймали четырех иностранцев, пытавшихся перейти границу с Финляндией.

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