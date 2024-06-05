В Москве стримершу осудили на 5,5 лет за фейки об армии

В Москве Twitch-стримершу YokoBovich (настоящее имя Анна Бажутова) осудили на 5,5 лет за фейки о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Суд назначил Бажутовой 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В настоящее время канал стримерши, просуществовавший семь лет, недоступен из-за нарушения правил Twitch.

До этого сообщалось, что Останкинский суд Москвы отправил 30-летнюю стримершу в СИЗО на два месяца по делу о фейках, которые она распространяла, как предполагает следствие, по мотивам политической ненависти.

Также сообщалось, что Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Исламской Республики Иран Хоссии Хидари по делу о дискредитации ВС РФ. По данным представителя суда, иранец в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди.

Ранее оскорблявшая россиян Busya18plus заявила о поддержке РФ после проверки полицией.