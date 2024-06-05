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В Минздраве рассказали, какой ущерб экономике РФ наносят хронические заболевания

Российская экономика ежегодно теряет около 4% ВВП из-за хронических заболеваний

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Shutterstock

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что российская экономика ежегодно теряет около 4% ВВП только из-за хронических неинфекционных заболеваний. Его слова передает ТАСС.

«Экономические потери только из-за хронических неинфекционных заболеваний могут составлять около 4% ВВП ежегодно», — сказал он в ходе сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения».

До этого в России был найден новый метод борьбы с диабетом. Также в новом исследовании ученые выяснили, что проверка всех пациентов с диабетом и гипертонией на хроническую болезнь почек (ХБП) в 45 лет может предотвратить почти 170 тысяч сердечных приступов и 109 тысяч инсультов ударов в течение следующего десятилетия.

Ранее были названы болезни, которые можно лечить пересадкой кала.

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