В Минздраве рассказали, какой ущерб экономике РФ наносят хронические заболевания

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что российская экономика ежегодно теряет около 4% ВВП только из-за хронических неинфекционных заболеваний. Его слова передает ТАСС.

«Экономические потери только из-за хронических неинфекционных заболеваний могут составлять около 4% ВВП ежегодно», — сказал он в ходе сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения».

До этого в России был найден новый метод борьбы с диабетом. Также в новом исследовании ученые выяснили, что проверка всех пациентов с диабетом и гипертонией на хроническую болезнь почек (ХБП) в 45 лет может предотвратить почти 170 тысяч сердечных приступов и 109 тысяч инсультов ударов в течение следующего десятилетия.

Ранее были названы болезни, которые можно лечить пересадкой кала.