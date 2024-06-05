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На Украине заявили о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому

СБУ заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому

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Александр Кряжев/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации имущества, которое якобы принадлежит губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск минюста о взыскании в доход Украины активов Евгения Балицкого», — отмечается в сообщении.

По данным СБУ, национализации подверглось имущество, которым владеют жена, сын и отец губернатора. В частности, речь идет о киевской компании, которая «занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов».

В ведомстве добавили, что большая часть имущества Балицкого, которую планируется национализировать, находится в подконтрольной России территории Запорожской области.

В конце июня 2023 года украинский суд заочно приговорил временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества по двум статьям уголовного кодекса Украины — за участие в организации и проведении референдумов и действиях с целью изменения границ Украины.

Ранее Украина национализировала активы бизнесмена из России на 13 миллионов долларов.

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