МИД заявил о рисках превращения Северной Европы в зону повышенной напряженности

Действия Организации Североатлантического договора (НАТО) в Северной Европе усугубляют риски превращения региона в зону повышенной напряженности. Об этом сказано в сообщении министерства иностранных дел России по итогам совещания глав российских посольств в некоторых европейских странах в Калининграде.

«Дополнительным фактором, меняющим военно-политическую обстановку в Балтийско-Арктическом регионе, стало вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Тем самым усугубляются риски превращения этой части евразийского континента в зону повышенной напряженности», — сказано в сообщении.

Днем 5 июня крупнейшие морские учения НАТО Baltic Operations 2024 (Baltops) начались в Балтийском море.

В этот же день немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что решение канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Украине наносить удары по территории РФ немецким оружием приведет к тому, что боевые действия переместятся в ФРГ.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага, заявил, что Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину.

Ранее глава Давосского форума в разговоре с пранкерами поддержал заморозку конфликта на Украине.