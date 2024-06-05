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В Британии кот вернулся домой спустя 12 лет после своего исчезновения

Fox News: хозяин кота из Англии нашел своего питомца спустя 12 лет после его пропажи

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Theo-Will McKenna/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Британии кот вернулся домой спустя 12 лет после своего исчезновения, пишет Fox Newshttps://www.foxnews.com/lifestyle/cat-reunited-owner-12-years-disappearing-family-home-didnt-feel-real.

Тео Маккенн рассказал, что его кот по кличке Арти пропал в 2012 году во время переезда на новое место жительства. Мужчина провел шесть месяцев, пытаясь найти питомца, но в итоге он и семья потеряли надежду, что снова увидят животное.

Однако несколько недель назад Арти нашелся рядом с местом, где сейчас живет Тео. Соседи, обнаружившие кота на своем участке, отвезли его в ветеринарную клинику, где у него нашли микрочип с данными владельцев.

«Я за секунду узнал своего кота. Он был таким потрепанным и тощим», — вспоминает Тео.

Перед тем, как вернуть Арти владельцу, ему удалили несколько больных зубов и вылечили от болезней, которыми он заразился, живя на улице.

«Он мурлыкает каждый раз, когда я приближаюсь к нему», — поделился мужчина.

Ранее в США кота нашли после 10 лет безуспешных поисков.

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