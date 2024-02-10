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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области

«Общественное»: в городе Измаил Одесской области произошли взрывы

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Shutterstock

В городе Измаил Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Измаиле слышны взрывы», — говорится в сообщении.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

В некоторых районах Николаевской области пропала электроэнергия. Позже издание сообщило о взрыве в Харькове.

9 февраля в прибрежных к реке Днепр районах контролируемого властями Украины городе Херсоне произошла серия взрывов. Об этом сообщал глава Херсонской военной администрации (ОВА) Роман Мрочко.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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