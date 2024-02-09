Воздушная тревога в шести областях Украины отменена

В шести регионах Украины отменили режим предупреждения об угрозе с воздуха. Об этом свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным национального сервиса по оповещению населения, сирены тревоги перестали раздаваться в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях республики.

Незадолго до этого в пяти украинских регионах прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствует данные официального ресурса по оповещению населения.

Перед этим в городе Николаеве на юге Украины произошли два взрыва.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.