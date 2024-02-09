Над Нижегородской областью сбили украинский беспилотник

В ночь на 9 февраля на территории города Дзержинска в Нижегородской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

До этого в Брянской области военные с помощью системы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата.

Также за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России. По данным Минобороны, дроны сбили над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью, акваторией Черного моря.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили 73 украинских беспилотника.