В Раде обвинили украинские власти в обмане людей из-за ужесточения мобилизации

Новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине является обманом людей, так как фактически делает невозможной демобилизацию. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

«Оставлять норму про демобилизацию после 36 месяцев службы только после решения ставки [верховного главнокомандующего] означает не отпускать людей никогда. Вы не хотите никакой демобилизации и пытаетесь обдурить людей», — отметил он.

По мнению Гончаренко, демобилизация должна быть безусловной после истечения определенного срока службы. Он призвал местные законодательные органы обратиться к Верховной раде и потребовать скорректировать данную норму.

7 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. За законопроект проголосовали 329 депутата, против — 12, воздержались 45.

Законопроект предполагает ужесточение правил мобилизации. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Также предполагаются другие ограничения.

Ранее в Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине.