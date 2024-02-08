В Одессе произошли мощные взрывы

Мощные взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

На текущей момент детали происшествия неизвестны. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

До этого в подконтрольной Украине части Херсонской области взрывы повредили птицефабрику.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.