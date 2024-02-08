США уничтожили командира группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

Американские военные нанесли удар по объектам в Ираке 7 февраля, уничтожив командира группировки «Катаиб Хезболла», которого США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Центрального командования Соединенных Штатов.

Согласно официальному заявлению, военные США нанесли удар в ответ на атаки против своих военнослужащих.

В Центральном командовании подчеркнули, что Соединенные Штаты будут продолжать предпринимать все необходимые меры для своей защиты.

До этого политолог Марат Баширов предположил, что в случае большого противостояния США и Ирана американские военные активы, а также 50-тысячный контингент станут легкой добычей для Тегерана, поскольку у последнего имеются тысячи современных баллистических ракет. Он добавил, что в Вашингтоне знают, что тотальная война против Ирана откроет новые фронты в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане, также известные на Западе как иранское огненное кольцо.

6 февраля Шиитские группировки Ирака объявили о новом обстреле израильского Эйлата.

Ранее в США назвали количество целей, пораженных в Ираке и Сирии.