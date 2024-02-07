Власти Украины опасались беспорядков из-за планируемой отставки Залужного

Об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного планировалось объявить 2 февраля, но СБУ опасалась, что в этот день могут произойти беспорядки в Киеве и выступления в воинских частях. Об этом сообщает «Украинская правда».

По информации источника, Владимир Зеленский хотел уволить Залужного до того, как Украина провела консультации по этому вопросу с США, в том числе во время состоявшегося 31 января визита Виктории Нуланд в Киев.

Издание подчеркивает, что Соединенные Штаты не стали настаивать на пересмотре решения по отставке Залужного, хотя этот шаг вызвал у них вопросы.

7 февраля обозреватель канадского издания Globe and Mail Джеймс Хорнкасл заявил, что увольнение Залужного может создать дополнительные проблемы для Украины в получении западной финансовой и военной помощи.

Также советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк сказал, что отставка Залужного позволит прервать стагнацию на поле боя.

До этого финская газета Yle написала, что новому главнокомандующему украинской армией, который заменит на этой должности Валерия Залужного, поручат начать масштабную мобилизацию населения.

Ранее Зеленского предупредили о возможном проигрыше Залужному при увольнении главкома ВСУ.