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В НАТО отрицают подготовку к войне с Россией

FT: в НАТО заявили, что не готовятся к войне с кем-либо, включая Россию

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Global Look Press

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 якобы не являются сигналом о подготовке альянса к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил помощник начальника военного штаба НАТО Гуннар Брюгнер, его цитирует Financial Times (FT).

«Мы не готовимся к войне с кем-либо. Мы готовимся к близкой к реальности обстановке», — сказал Брюгнер, отвечая на вопрос, являются ли учения формой подготовки НАТО к конфликту с Россией.

Он добавил, что тренировка войск — это стресс-тест для солдат, а также способ послать сигнал о сдерживании.

31 января агентство РИА Новости сообщало, что у границ России стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен Холодной войны Steadfast Defender 2024. В них участвуют 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран альянса. Маневры проходят в Прибалтике, Польше и Германии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что Россия однозначно воспринимает учения НАТО как угрозу.

Ранее в НАТО пожаловались на проблемы внутри альянса.

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