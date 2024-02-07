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Хуситы выпустили шесть ракет по судам в Красном море и Аденском заливе, есть попадание

СЕНТКОМ: хуситы выпустили шесть ракет по судам в Красном море и Аденском заливе

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Nina Lyashonok/AP

Во вторник повстанцы-хуситы из организации «Ансар Аллах» выпустили шесть ракет по двум торговым судам в Красном море и Аденском заливе, один корабль получил повреждения. Об этом информирует Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Согласно сообщению, опубликованному командованием в социальной сети X, с 1:45 до 16:30 по арабскому стандартному времени (соответствует московскому) 6 февраля поддерживаемые Ираном хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет из контролируемых ими территорий в Йемене в сторону Аденского залива и южной части Красного моря. Три ракеты были направлены на сухогруз Star Nasia, принадлежащий Греции и плавающий под флагом Маршалловых островов, который проходил через Аденский залив. Около 3:20 Star Nasia сообщил о взрыве рядом с кораблем, который привел к незначительным повреждениям.

Еще три ракеты, по данным Центрального командования, были запущены, вероятно, в сторону грузового судна Morning Tide, принадлежащего Великобритании и действующего под флагом Барбадоса. Ни одна из ракет не достигла Morning Tide. Оба судна продолжили свой путь к пунктам назначения.

До этого хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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Удары США по хуситам
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