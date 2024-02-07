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Военный эксперт заявил, что в Вооруженных силах России активно используются роботы

Военный эксперт Кошкин: российская армия активно использует роботов

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Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА «Новости»

Военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что в российской армии, в том числе и в зоне боевых действий, активно используются роботы. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Эксперт привел в качестве примера спаренные пулеметы и платформу, применяемую для эвакуации раненых с поля боя. Так, дистанционно управляемые башни со спаренными пулеметами обладают очень большой огневой мощью. Подобные башни-роботы могут полностью остановить атаку штурмовой группы противника на опорный пункт. Кроме того, в башне нет пулеметного расчета, а значит, не будет иметься потерь в живой силе.

Кошкин также сообщил о специальных платформах, которые были созданы для эвакуации раненых с поля боя. Такие роботизированные системы существенно облегчают работу врачей и увеличивают шансы пострадавших.

Ранее военный эксперт полковник Кошкин рассказал о российском программно-аппаратном комплексе роботизации боевых машин пехоты «Прометей».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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