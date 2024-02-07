В минобороны США рассказали о продолжающихся поставках оружия на Украину

Вашингтон продолжает поставлять военное оборудование в зону украинского конфликта. Об этом заявила заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

Она отметила, что передача американской техники Киеву осуществляется в соответствии с программой USAI (Инициатива содействия безопасности Украины). Контракты, которые были заключены в рамках этой программы, предполагают закупку оружия и боеприпасов непосредственно на рынке.

«Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», — подчеркнула Сингх в ходе брифинга с журналистами.

6 февраля президент США Джо Байден заявил, что Украина находится в «отчаянном положении». Как сказал глава государства, Киев оказался в сложной ситуации из-за прекращения помощи со стороны американского руководства. Он уточнил, что с каждой неделей у украинских войск остается все меньше снарядов и различных инструментов для защиты от натиска Вооруженных сил РФ.

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о наличии у него «плана Б» на случай провала законопроекта по финансированию Украины.