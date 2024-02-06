Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 240 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России.

Ведомство сообщило, что группировка войск «Центр» отразила две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР. По данным МО РФ, противник за сутки потерял на этом направлении до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».

6 февраля сообщалось, что ВСУ покинули крупный укрепрайон в ДНР.

В этот же день российские десантники уничтожили отделение пехоты Вооруженных сил Украины в районе села Вербовое в Запорожской области.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины.

До этого в Харьковской области Украины произошли взрывы.

Ранее в Совбезе РФ заявили о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами.