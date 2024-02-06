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Ударный беспилотник ВСУ атаковал Кировский район Донецка

СЦКК ДНР: ударный дрон ВСУ сбросил снаряд на Кировский район Донецка

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на Кировский район Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

«13:10 — г. Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БпЛА», — говорится в сообщении.

О последствиях атаки беспилотника не сообщается.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за три дня над Макеевкой и Донецком в Донецкой народной республике было перехвачено 97 беспилотников Вооруженных сил Украины. Из них девять беспилотников несли взрывные устройства, в том числе дрон «Баба-яга», использующий сигнал управления Starlink.

Он не привел информации о пострадавших или разрушениях в результате атак ВСУ.

Украинские дроны также пытались атаковать Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в течение ночи российские силы ПВО сбили пять беспилотников.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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