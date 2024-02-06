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Начались испытания комплекса «Прометей» для роботизации БМП

В России начались испытания комплекса роботизации «Прометей» для БМП и БТР

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Wikimedia Commons

В России начались испытания программно-аппаратного комплекса (ПАК) роботизации «Прометей». Об этом во время международной выставки вооружений World Defense Show 2024 в Эр-Рияде рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», передает ТАСС.

Сообщается, что разработка «Прометея» завершена, в настоящее время ПАК проходит полный цикл испытаний.

ПАК «Прометей» предназначен для роботизации любых танков, бронетранспортеров (БТР) или боевых машин пехоты (БМП).

19 января сообщалось, что были завершены испытания новейшего учебно-тренировочного самолета Як-152 для Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).

17 января стало известно, что в России создали кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин при помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО), уже были проведены испытания на полигоне.

В этот же день отмечалось, что в России разработали новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, который был создан в интересах российской армии, он должен выйти на испытания.

Ранее сообщалось, что в России создадут новый самолет на базе Як-152.

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