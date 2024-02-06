Российский Су-34 поразил «умными» бомбами пункт управления ВСУ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Купянском направлении с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК) уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

По информации, предоставленной военным ведомством, самолеты Су-34 несут круглосуточное дежурство в зоне ответственности. Один из экипажей перед вылетом с аэродрома базирования получил координаты расположения командного пункта противника. Истребитель-бомбардировщик нанес удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, применение которых позволяет не входить в зону поражения вражеских средств ПВО. Цель была успешна поражена, после чего самолет вернулся на свой аэродром.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что истребители F-16 для Украины будут поставляться с ракетами дальностью 300-500 км.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.