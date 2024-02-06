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Шиитские группировки Ирака объявили о новом обстреле израильского Эйлата

Шиитское «Исламское сопротивление Ирака» заявило об ударе по Эйлату в Израиле

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Marwan Naamani/Global Look Press

Вооруженные группировки, входящие в состав шиитского «Исламского сопротивления Ирака», объявили о совершении нового удара беспилотниками по расположенному на юге Израиля городу Эйлат. Об этом со ссылкой на Telegram-канал радикалов сообщает РИА Новости.

Как заявили шииты, в ответ на продолжающуюся оккупацию Палестины и «массовые преступления сионистского образования» в секторе Газа, бойцы «Исламского сопротивления» атаковали с помощью дронов цель в Эйлате.

Ранее сообщались, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла штурмом базу радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, где боевики отрабатывали подготовку теракта на израильские поселения 7 октября.

До этого радикальное палестинское движение ХАМАС не согласилось с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было обговорено на переговорах в Париже.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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