Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Средствами противовоздушной борьбы и радиоэлектронной борьбы сбито 16 украинских БПЛА в районе населенных пунктов Новомихайловка и Майорск Донецкой народной республики», — сказал Астафьев.

До этого министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны и авиация за неделю сбили 20 авиационных управляемых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 января в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. В заявлении отмечается, что за неделю авиация ВКС и средства ПВО сбили шесть ракет «Точка-У», управляемую авиабомбу JDAM, 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», 62 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника.

Ранее на Украину прибыли противотанковые ракеты Javelin.