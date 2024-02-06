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Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новые образцы оружия

«Рособоронэкспорт»: в 2024 году Россия выведет на мировой рынок новое оружие

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Группа компаний «Калашников»

Новые российские образцы оружия и военной техники, включая беспилотники, получат разрешения на экспорт в 2024 году. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024, которая проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В прошлом году были выданы разрешительные экспортные документы для около 30 образцов продукции военного назначения. Среди них были современные средства связи и коммуникации, новые боеприпасы, системы прицеливания и наблюдения, унифицированный комплекс средств автоматизации оповещения и связи «Набат», бронеавтомобили, такие как З-СТС «Ахмат» и импортозамещенный бронеавтомобиль «Тайфун-К».

Михеев ожидает, что в 2024 году российские предприятия-производители активизируют процесс оформления разрешительной документации на новые образцы, включая беспилотные системы. Он также отметил высокий спрос на российскую продукцию, которая прошла модернизацию после боевого применения.

Один из образцов, вызвавший интерес у иностранных заказчиков, — комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ». После его показа на Международном военно-морском салоне в Кронштадте ведутся консультации с потенциальными покупателями. «Клавесин-1РЭ» впервые представляется за рубежом на выставке World Defense Show 2024 и должен привлечь внимание стран, имеющих выход к морю.

Также отмечается, что Вооруженные силы России получили партию модернизированных гаубиц «Мста-С».

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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