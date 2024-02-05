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Командующий ВМС Украины заявил, что Крымский мост «не достоит до конца года»

Командующий ВМС Украины Неижпапа: Крымский мост не достоит до конца года

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост не достоит до конца года. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником» и добавил, что знает, как это сделать.

«Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», — подчеркнул Неижпапа.

До это глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимости в строительстве подземного тоннеля через Керченский пролив сейчас нет, однако техническая возможность реализации такого проекта имеется.

В ноябре Аксенов заявлял, что сообщения зарубежных изданий, согласно которым российская сторона обсуждает с КНР строительство тоннеля под Керченским проливом, не соответствуют действительности. Глава Крыма добавил, что западным журналистам стоит прекратить слепо доверять информации от украинских источников.

24 ноября газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось о якобы планах Москвы построить подземный тоннель под Керченским проливом. В статье подчеркивалось, что с этой целью российский бизнес «ведет переговоры с Пекином». Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь позже заявил, что эта публикация не имеет под собой оснований.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.

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