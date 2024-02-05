Российская армия завладела инициативой почти на всех участках боестолкновений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и успешно продвигается вперед. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«На большей части фронта русские перехватили инициативу уже давно, у них преимущество. Это нужно признать», — заявил Ваннер.

Журналист пояснил, что российские Вооруженные силы постоянно ищут бреши и слабые места в обороне ВСУ и постепенно продвигаются вперед.

5 февраля в Германии раскрыли, чего боятся украинские солдаты. Немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что военнослужащие ВСУ опасаются начала нового контрнаступления летом 2024 года и не хотят этого, поскольку помнят о результатах провального наступления летом 2023 года.

В тот же день издание New York Times признало, что из-за нехватки ресурсов ВСУ отдали инициативу ВС России.

Ранее в США заявили, что столицу Украины могут перенести в другой город.