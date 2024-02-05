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Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Минобороны РФ: средства ПВО перехватили беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«5 февраля около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что над территорией Брянской области уничтожили пятый за ночь украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дроны самолетного типа были сбиты системой ПВО над Выгоничским районом. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

До этого в регионе российские средства ПВО за несколько часов cбили четыре украинских беспилотника.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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