Стало известно, какая техника ВС РФ способна противостоять танкам Abrams

Российская боевая техника превосходит танк M1 Abrams производства США, который был замечен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что изначально бойцы Вооруженных сил РФ опасались появления на поле боя немецких танков Leopard. Однако на практике эти машины оказались достаточно неэффективными и «горели в первую очередь», подчеркнул он.

«Что касается Abrams, то с ними поступят точно так же. Их просто будут сжигать», — сказал Кошкин.

Он добавил, что российские войска также имеют отличную технику. Более того, она превосходит западные образцы.

В частности, полковник обратил внимание на отечественный танк Т-90. По словам эксперта, эти машины в состоянии противостоять американским танкам.

Кроме того, Кошкин назвал Abrams чрезвычайно капризной и тяжелой машиной. При плохой погоде такие виды техники полностью теряют свою проходимость, отметил полковник.

4 февраля российские военные впервые заметили американский танк M1 Abrams в зоне боевых действий. По информации Telegram-канала «Осведомитель», машину засекли на Авдеевском направлении.

Ранее в США рассказали, почему у украинских войск возникли трудности с использованием танков Leopard.