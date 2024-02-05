Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД России предположили, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными

Мирошник: удар по Ил-76 направлен на разрыв связей между Россией и Украиной

close
100%
СК РФ/AP

Удар по российскому самолету Ил-76 с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Россией и Украиной. Таким мнением с телеканалом «Россия 24» поделился посол министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, либо же обсуждения каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что за преступлением с Ил-76 «Украина будет нести ответственность».

До этого военный аналитик и специалист по системам ПВО Алексей Леонков заявил, что украинские Вооруженные силы решили использовать модифицированную версию американского зенитного ракетного комплекса Patriot для повышения его мобильности.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами