В МИД России предположили, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными

Удар по российскому самолету Ил-76 с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Россией и Украиной. Таким мнением с телеканалом «Россия 24» поделился посол министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, либо же обсуждения каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что за преступлением с Ил-76 «Украина будет нести ответственность».

До этого военный аналитик и специалист по системам ПВО Алексей Леонков заявил, что украинские Вооруженные силы решили использовать модифицированную версию американского зенитного ракетного комплекса Patriot для повышения его мобильности.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.