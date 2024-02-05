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В Брянской области сбили пятый за ночь беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили пятый украинский дрон

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Над территорией Брянской области уничтожили пятый за ночь украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, дроны самолетного типа сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) над Выгоничским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения устройства работают оперативные службы, заключил Богомаз.

До этого в регионе российские средства ПВО за несколько часов cбили четыре украинских беспилотника.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что над территорией региона подразделениями противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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