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США и Британия нанесли новые удары по Йемену

США и Британия нанесли новые удары по йеменским провинциям Ходейда и Саада

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Ohad Zwigenberg/AP

В ночь на понедельник США и Великобритания снова атаковали объекты, контролируемые шиитским движением «Ансар Аллах» (хуситы) на севере Йемена, совершив 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе страны. Об этом сообщили представители властей в указанных провинциях, пишет РИА Новости.
По словам источника из местных органов власти провинции Ходейда, «американские и британские самолеты совершили 11 налетов на различные районы провинции, включая восемь налетов на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф на севере города Ходейда, а также три налета на район Аз-Зайдия на северо-востоке Ходейды».

Источник также отметил, что в воздушном пространстве провинции, расположенной у Красного моря, наблюдается активное движение истребителей и разведывательных самолетов.

«Четыре удара были нанесены по военному лагерю «Ансар Аллах» на восточной окраине города Саада, который является оплотом группировки», — подчеркнул источник из Саада.

Накануне хуситы назвали число ударов США и Британии по Йемену. В ночь на 4 февраля Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой приняли участие более 20 боевых самолетов.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи отмечал, что удары США и Великобритании на территории Йемена противоречат их позиции по недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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Удары США по хуситам
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