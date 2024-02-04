Британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО из-за поломки

Авианосец HMS Queen Elizabeth, который является флагманом флота Великобритании, не смог принять участие в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 из-за поломки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу британского флота.

По предварительной информации, корабль должен был выйти в море в воскресенье, однако специалисты обнаружили проблему с работой вала правого борта, и авианосец пришлось оставить в гавани на время ремонта. Вместо «Королевы Елизаветы» могут отправить второй авианосец — HMS Prince of Wales, однако, согласно самым оптимистичным оценкам, он сможет отбыть в зону учений только через неделю.

Предполагалось, что HMS Queen Elizabeth примет участие в тренировке войск НАТО у берегов Норвегии. Там в марте будут отрабатывать порядок военно-морских операций, включая высадку десанта.

До этого сообщалось, что в Британии усомнились в возможностях армии участвовать в тотальной войне, поскольку вооруженные силы страны теряют личный состав быстрее, чем восполняют.

Ранее сообщалось, что у границ России началась активная фаза учений НАТО.