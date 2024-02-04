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В Белоруссии предупредили о способности нанести ущерб любому агрессору

Замминистра Федин: Белоруссия имеет потенциал для нанесения ущерба противнику

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Вооруженные силы Белоруссии имеют необходимый боевой потенциал для нанесения ущерба любому противнику. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Андрей Федин, сообщает РИА Новости.

«Вооруженные силы Республики Беларусь имеют достаточный боевой потенциал, чтобы нанести неприемлемый ущерб любому агрессору», – сказал Федин, напомнив, что на территории страны размещено тактическое ядерное оружие, которое может быть применено в случае недружественных действий соседей.

По словам замминистра, данный тип вооружений является эффективным фактором стратегического сдерживания.

Федин отметил, что в Минске внимательно следят за происходящими на Украине событиями, и не заметили ничего нового по части вооружения.

До этого в Белоруссии оценили возможность применения тактического ядерного оружия.

В январе глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что обновленная Военная доктрина страны определяет действия Минска в случае вооруженной агрессии против союзников по ОДКБ.

Ранее в МИД РФ оценили вероятность размещения ядерного оружия на территории других стран.

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