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ВСУ обстреляли Белгородскую область около 20 раз за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область около 20 раз за сутки

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинские войска около 20 раз за сутки обстреляли четыре приграничных района в регионе.

По словам Гладкова, в Краснояружском районе под минометный обстрел попал поселок Задорожный — так зафиксировано пять прилетов, пострадавших нет. Губернатор уточнил, что в результате обстрела в пяти частных домовладениях есть различные разрушения и была повреждена линия электропередачи.

«По окраине села Вязовое выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия – пробита кровля одного из корпусов», — написал глава региона.

Он добавил, что над селом Надежевка также был сбит беспилотник самолетного типа, а окраину поселка Прилесье обстреляли из миномета – установлено два прилета, пострадавших нет.

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено», — уточнил Гладков.

3 февраля губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. До этого Гладков заявлял, что украинский дрон-камикадзе нанес удар по населенному пункту Долгое.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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