США нанесли новый удар по Йемену

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) заявили, что американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что 4 февраля в 4:00 мск американские военные в целях самообороны нанесли удар по противокорабельной крылатой ракете хуситов, которая была готова к запуску по судам в Красном море.

В СЕНТКОМ подчеркнули, что ВС США обнаружили снаряд на на подконтрольной хуситам территории Йемена, а также выяснили, что он представляет угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС Соединенных Штатов в в регионе.

До этого руководитель Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Соединенного Королевства по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов.

1 февраля сообщалось, что британское торговое судно, которое следовало в порт Израиля, подверглось атаке со стороны хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.